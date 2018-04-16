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Операция под ложным флагом: в ФРГ не исключили, что «инцидент в Думе» срежиссировали на Западе
Общество
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    Операция под ложным флагом: в ФРГ не исключили, что «инцидент в Думе» срежиссировали на Западе

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    Операция под ложным флагом: в ФРГ не исключили, что «инцидент в Думе» срежиссировали на Западе

    Берлин, 16 апреля. В ФРГ усомнились в том, что для ударов по Сирии, нанесенных коалицией во главе с США, были основания. О том, что «инцидент в Думе», вполне вероятно, был операцией западных стран «под ложным флагом», рассказали в партии «Альтернатива для Германии».

    «Мы не исключаем, что это «false-flag-action» (операция под ложным флагом – прим. ФАН) западных держав», — заявил член партии, депутат Бундестага Ханс Йорг Мюллер в интервью «Политике Сегодня».  

    Отметим, по итогам прошлогодних выборов в парламент ФРГ «Альтернатива для Германии» стала третьей по количеству представителей партией в Бундестаге.

    Напомним, в минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по территории Сирии. Россия резко осудила атаку. О том, что Германия не будет участвовать в атаке на Сирию, 12 апреля сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Немецкие СМИ после нападения назвали решение президента США Дональда Трампа безрассудным. 

    Операция под ложным флагом: в ФРГ не исключили, что «инцидент в Думе» срежиссировали на Западе

    Автор: Федор Веснин
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