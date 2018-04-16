Петербургский врач, попавший на «Миротворец»: Если речь о таком миропорядке, то я действительно его враг

Замглавврача Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе Вячеслав Афончиков, вместе со своим руководителем директором института Валерием Парфеновым и десятком других российских врачей оказавшийся в базе данных русофобского сайта «Миротворец», рассказал Федеральному агентству новостей о своем отношении к произошедшему.

«Любая страна может меня не пустить к себе, это право каждого государства, — отметил Афончиков. — Если они считают меня врагом миропорядка — а других обоснований нет — то да, они про меня написали правду. Я действительно враг такого миропорядка, при котором какая-то страна может просто так разбомбить другую страну «Томагавками».

Афончиков считает, что от потери контактов пострадает не НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, имеющий уникальную историю и опыт, а, в первую очередь, сами украинские коллеги.

«Если бы у Киева были уникальные научные школы и меня бы из-за «Миротворца» от них отрезали, было бы, наверное, обидно, хотя без Европы я проживу, — отметил замглавврача НИИ скорой помощи. — Мы тоже в Европе находимся, в конце концов. Но пока Украина сама себя обворовывает, ведь научные конференции организуются для обобщения опыта, для решения общих проблем. Если меня не пустят в Британию, например, — ну, не съезжу я в Лондон. Но сейчас невозможно никого ни от чего изолировать, мы все равно найдем нужную информацию. Если не я сам, то молодые ребята найдут для меня все нужное. Русские хакеры — лучшие в мире! Так что все это просто глупо. Это на уровне третьего класса — насыпать мусора под дверь соседу, который не нравится, или череп с костями мелом нарисовать. Уровень реакции третьеклассника, причем не очень далекого и небольшого ума».

Вячеслав Афончиков отметил, что врачи с Украины приезжали и продолжают приезжать в Россию, выступают, перенимают опыт и делятся своим.

«Все это совершенно нормально. Но «квартирный вопрос» их испортил. Жалко их? Это их страна, и им надо разобраться с собой. Все взрослые люди», — подчеркнул Афончиков.

Напомним, 16 апреля стало известно, что несколько ведущих российских врачей были включены в базу данных украинского сайта «Миротворец». В списки тех, кому может быть запрещен въезд на Украину, попали вошли известный нейрохирург, директор НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе Валерий Парфенов, анестезиолог-реаниматолог, заместитель главврача этого же института Вячеслав Афончиков, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Владимир Ветров, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГПМУ Ольга Мальцева, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрий Заболоцкий. Они все оказались «агентами Кремля» и «врагами Украины» только за то, что в ноябре 2017 года приняли участие в Международном медицинском форуме «Наука побеждать… болезнь», который проходил в Донецке.

Кроме того, в базу «Миротворца», как сообщает «Доктор Питер», попали также ведущие врачи из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Свердловской области, Курска, Вологодской области.