Кремль считает безосновательными обвинения в блокировке доступа ОЗХО в Думу

Москва, 16 апреля. Обвинения России в блокировке доступа ОЗХО в сирийский город Дума безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Великобритании о том, что Россия и Сирия якобы препятствуют доступу ОЗХО в Думу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что с самого начала РФ выступала категорически против суждений по поводу того, кто мог стоять за атакой, и выступала за беспристрастное расследование. Поэтому подобные обвинения России считаем безосновательными», — сказал Песков.

Напомним, ночью 14 апреля Британия, США и Франция выпустили более 100 ракет по территории Сирии, 71 из них сбила сирийская ПВО, на вооружении которой находятся советские ракеты, произведенные 30 лет назад. Предлогом для нанесения удара стала инсценировка химатаки, якобы совершенной в Думе 7 апреля. При этом ни военные эксперты, ни мирные жители не подтвердили ее.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил действия стран Запада, которые нанесли удар по Сирии, подчеркнув, что они нарушают нормы международного права и потакают террористам.