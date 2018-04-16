Журналисты Deutsche Welle сравнили Украину с Сомали

Берлин, 16 апреля. Журналисты немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle сравнили современную Украину с Сомали по части коррупции.

Авторы статьи заметили, что после Евромайдана поток европейских денег на Украину удвоился. За последние четыре года Киев получал по 500 млн евро помощи, а в 2014 и 2015 — по 1 млрд. За три года объем финансовой помощи от ЕС составил более 12 млрд евро.

При этом организации, предоставляющие гранты, не понимают, на что тратятся все эти деньги. Как рассказала член комитета Верховной рады по евроинтеграции Оксана Юринец, в прошлом году лишь 47% финансовой помощи ЕС было потрачено по назначению.

«Близость к распределению международных денег дает определенное влияние и власть тем, кто к нему причастен. Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами», — рассказал DW руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова.

Напомним, что в прошлом году Еврокомиссия отказала Украине в новом транше на 600 млн евро, поскольку Киев не реализовал реформы, которые были обязательным условием для получения денег.