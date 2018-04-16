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ЕС объявил условие оказания помощи в восстановлении Сирии
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    ЕС объявил условие оказания помощи в восстановлении Сирии

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    ЕС объявил условие оказания помощи в восстановлении Сирии

    Брюссель, 16 апреля. Евросоюз будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае устойчивого политического перехода, согласованного всеми сторонами конфликта. Это говорится в заявлении, согласованном в понедельник на совете по иностранным делам ЕС.

    «ЕС вновь заявляет, что будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только тогда, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход, согласованный сторонами сирийского конфликта на основе резолюции 2254 (2015) СБ ООН и Женевского заявления 2012 года, станет прочным», — отмечается в тексте.

    ЕС будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи сирийскому народу, но так, чтобы Дамаск не мог получить от этого выгод.

    Отметим, что вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года.

    Ранее сообщалось, что страны ЕС выразили «понимание» необходимости ударов коалиции США по Сирии. Как следует из принятого на Совете документа, дипломаты ЕС не станут осуждать применение военной силы без санкции Совбеза ООН.

    Автор: Дима Оленин
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