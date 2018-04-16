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Чавушоглу отреагировал на заявление Макрона об отношениях РФ и Турции
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    Чавушоглу отреагировал на заявление Макрона об отношениях РФ и Турции

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    Чавушоглу отреагировал на заявление Макрона об отношениях РФ и Турции

    Анкара, 16 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона, в котором он выразил мнение, что после операции США и их союзников в Сирии Турция отдалилась от РФ.

    «У нас с Россией могут быть разные взгляды по каким- либо вопроса, однако слова президента Франции их не испортят, — пояснил он на пресс- конференции. — У нас прочные отношения с Россией. Неправильно делать такие заявления».

    Чавушоглу отреагировал на заявление Макрона об отношениях РФ и Турции

    Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Турции на удар коалиции во главе с США по Сирии. По его словам, это «никоим образом не сказывается на перспективах нашего многопланового сотрудничества и реализации крупных проектов, которые Россия и Анкара наметили».

    Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военным и гражданским объектам в Сирии в ответ на якобы имевшую место «химиатаку» в сирийском городе Дума, в которой Запад ранее голословно обвинил правительство САР. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обстрелы Сирии, отметил, что действия коалиции против САР помогают террористам.   

     

    Автор: Тимур Румянцев
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