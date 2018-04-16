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ЕС выступил с заявлением о дальнейших санкциях по Сирии
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    ЕС выступил с заявлением о дальнейших санкциях по Сирии

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    ЕС выступил с заявлением о дальнейших санкциях по Сирии

    Брюссель,16 апреля. Евросоюз продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях в отношении Сирии. Помимо ограничительных мер, власти ЕС намерены продолжать «усилия» по привлечению к ответственности всех, кто виновен в нарушениях международного права в стране.

    «Евросоюз продолжит рассматривать дальнейшие ограничительные меры против Сирии, пока продолжаются репрессии», — говорится в заключении совета глав МИД стран ЕС по САР.

    В документе также отмечается, что к ответственности также должны быть привлечены те, кто совершил военные преступления в республике. Их безнаказанность в ЕС считают неприемлемой, именно поэтому страны-участницы международной организации намерены продолжать документировать нарушения прав человека в Сирии, и заниматься формированием базы доказательств для будущих юридических действий.

    Кроме того, совет глав МИД стран Евросоюза вновь призвал передать ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд.

    Автор: Алексей Громов
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