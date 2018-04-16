Подмосковные власти разворачивают борьбу за питьевую воду

Все бывшие и действующие подмосковные полигоны до 2026 года оборудуют системами сбора и очистки фильтрата. В Минэкологии обещают что это позволит значительно снизить остроту проблемы с чистой питьевой водой в Подмосковье.

В министерстве экологии Московской области сообщили Федеральному агентству новостей, что на ближайшую семилетку в регионе запланирована рекультивация всех бывших мусорных полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов).

Всего в этом списке 24 объекта. На первых трех, в Кашире, Электростали и Павловском Посаде, рекультивация будет завершена до конца этого года. Также будут проведены основные работы на полигоне «Кучино» в городском округе Балашиха.

В 2019-2020 году под рекультивацию попадут следующие полигоны: «Долгопрудный» (городской округ Долгопрудный), «Дубна Левобережная» (г.о. Дубна), «Слизнево» (г.о. Наро-Фоминск), «Аннино» (г.о. Руза), «Левобережный» (г.о. Химки), «Кулаковский» (Чеховский микрорайон), «Царево» (Пушкинский м.р.), «Съяново» (Серпуховский м.р.), «Вальцово» (Ступинский м.р.).

Финальная стадия работ придется на 2026 год, когда будут рекультивированы полигоны «Протвино» и «Жерновка» в Серпуховском районе, «Павловской» — в Истре и «Парфеново» — в Сергиевом Посаде.

Как пояснили в Минэкологии, рекультивация позволит за счет использования системы сбора и очистки фильтрата исключить вероятность попадания загрязняющих веществ с бывших полигонов в почву (и, соответственно, в грунтовые воды) и водоемы.

Системы сбора и очистки фильтрата и сточных вод наряду со строительством систем дегазации также предусмотрены и в рамках утвержденных инвестиционных программ модернизации действующих полигонов. Таковых в Московской области осталось 15 при 24 закрытых.

Установка на действующих полигонах очистных сооружений, которые, как уверяют в Минэкологии, «очищают фильтрат до состояния воды рыбохозяйственного назначения», должна пройти в течение трех лет и завершиться в 2021 году.

«Каждый полигон в Московской области должен быть оборудован системой дегазации и очистки фильтрата. Это наше непреложное требование, и министерство будет жестко контролировать его выполнение», — заявил ФАН министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган.

Проблема очистки фильтрата — тема для Подмосковья крайне актуальная, поскольку напрямую связана с качеством питьевой воды, которое пока оставляет желать лучшего.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, профессор Леонид Эльпинер, считает, что лучше использовать бутилированную воду, хотя и она не всегда бывает надлежащего качества.

«Я тесно работал с Геоцентром Москвы, мы занимались подземными водами Московской области, по которым возникает много вопросов, — рассказал ФАН Эльпинер. — Причем не только связанных с конкретными загрязнениями, но и с дефицитом или избыточным количеством химических элементов в воде».

По словам Эльпинера, проблема качества питьевой воды настолько огромная и серьезная, что ею «нужно заниматься на государственном уровне». Подмосковные власти озаботились этим вопросом с осени 2016 года, когда Минэкологии области стало осуществлять более жесткий надзор за полигонами ТКО.

Сотрудники ведомства признают, что, пока не будет завершена полностью рекультивация бывших полигонов и обустройство действующих, угроза попадания в почву и воду вредных химических веществ сохраняется. Но, как заверили ФАН в Минэкологии, принятый властями Московской области проект масштабной рекультивации позволит если не снять совсем остроту проблемы с чистой питьевой водой в Московской области, то значительно ее снизить.