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Иначе просто будет нечестно: Ярославский депутат объяснил, зачем растоптал iPad
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    Иначе просто будет нечестно: Ярославский депутат объяснил, зачем растоптал iPad

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    Иначе просто будет нечестно: Ярославский депутат объяснил, зачем растоптал iPad

    Ярославль, 16 апреля. Ярославский депутат, растоптавший iPad и снявший процесс уничтожения гаджета на видео, объяснил, какую цель преследовал. По словам Дмитрия Петровского, так он показал, что легко готов отказаться от всего американского.

    «Я являюсь членом фракции «Единая Россия». Председатель нашей партии Дмитрий Медведев достаточно четко дал понять, что планируется запрет американских товаров. Мой посыл был в том, что мы, как члены партии «Единая Россия», прежде чем что-то кому-то запрещать, должны начать с себя», — объяснил депутат из Ярославля в интервью РИА Новости

    Петровский отметил, что iPad оказался единственной американской вещью, которую он у себя нашел. 

    «Когда мы (члены «Единой России» — прим. ФАН) будем делать какие-то не очень приятные для себя вещи, лишать самих себя чего-то, мы можем и имеем право, как партия, запрещать что-то другим людям. Иначе просто будет нечестно», — подчеркнул депутат.

    Петровский напомнил, что действия политиков всегда должны быть последовательными.

    Напомним, ранее ярославский депутат разместил на своей странице в Facebook видео, на котором он топчет iPad. Петровский сопроводил ролик комментарием, в котором сообщил, что «депутаты должны показывать пример».

    Автор: Федор Веснин
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