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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии
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    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

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    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Москва, 16 апреля. Никакого обсуждения встреч лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Сирии не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «В настоящий момент никакого обсуждения возможных встреч президентов не ведется. Надеемся, что со временем, когда определятся по внутренним вопросам американские коллеги, какое-то общение на эту тему начнется», — заявил Песков.

    Напомним, ночью 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии, использовав в качестве предлога для акта агрессии инсценировку химатаки в Думе, которая якобы была совершена 7 апреля. Однако мирные жители не подтвердили атаку, доказательств которой не смогли привести и военные специалисты. США выпустили по территории САР более 100 крылатых ракет, сирийская ПВО отразила удар, сбив 71 из них.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия западных стран, обвинив их в нарушении международного права. Путин подчеркнул, что своими действиями США потакают террористам и провоцируют новую волну беженцев не только из Сирии, но и из всего региона.

    Автор: Ольга Завьялова
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