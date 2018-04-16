Роскомнадзор выступил против дополнительных ограничений для VPN-сервисов

Москва, 16 апреля. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство не поддерживает идею о введение дополнительных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

«Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве», — цитирует РИА Новости Александра Жарова.

Глава Роскомнадзора добавил, что ограничить доступ ко всем VPN-сервисам невозможно, к конкретным — «вполне реально».

Напомним, что 13 апреля Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram в России. Ведомство уже внесло мессенджер в список ресурсов, заблокированных на территории Российской Федерации.