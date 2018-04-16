Это не игра в прятки: Песков объяснил, почему РКН заблокировал Telegram

Москва, 16 апреля. Роскомнадзор действует, исходя из решения суда. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя блокировку Telegram, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор принимает действия во исполнении соответствующего решения суда. Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер», — отметил он.

За более детальными комментариями официальный представитель Кремля посоветовал обратиться в Роскомнадзор.

Напомним, что в конце минувшей недели суд требование Роскомнадзора — заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Поводом послужил отказ Telegram предоставлять ФСБ ключи шифрования.