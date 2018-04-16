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Москалькова отчитается перед Путиным о соблюдении прав россиян —  Песков
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    Москалькова отчитается перед Путиным о соблюдении прав россиян —  Песков

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    Москалькова отчитается перед Путиным о соблюдении прав россиян —  Песков

    Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 16 апреля, российский лидер Владимир Путин работает в Московской области. Сегодня Владимир Путин проведет рабочую встречу и внутреннее совещание.

    Как стало известно, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Она представит главе государства отчет по вопросам соблюдения прав человека.

    «Это ее конституционная обязанность раз в год сдавать президенту отчет по вопросам соблюдения прав человека, что сегодня будет исполнено», — заявил Дмитрий Песков.

    Автор: Ольга Завьялова
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