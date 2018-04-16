Песков о пожарной безопасности: Надзорные организации усилили контроль по всей России

Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пожарной безопасностью в стране.

Песков напомнил, что после трагедии в Кемерово надзорные организации усилили контроль по всей России. После проверки станет понятно, насколько ситуация в регионах соответствует действующему законодательству.

«Идет конкретное следствие по конкретной трагедии. И за этими действиями стоят конкретные подозреваемые. Конечно, когда идет следствие, давать комментарии из Кремля было бы чрезвычайно некорректно», — цитирует пресс-секретаря корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков также отметил, что сейчас ведется работа по созданию комфортных условий для малого и среднего бизнеса в России. Эта работа осуществляется последовательно. Она будет продолжаться.