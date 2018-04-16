Меню
Общество
Песков о пожарной безопасности: Надзорные организации усилили контроль по всей России
Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Песков о пожарной безопасности: Надзорные организации усилили контроль по всей России

    56

    Песков о пожарной безопасности: Надзорные организации усилили контроль по всей России

    Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пожарной безопасностью в стране.

    Песков напомнил, что после трагедии в Кемерово надзорные организации усилили контроль по всей России. После проверки станет понятно, насколько ситуация в регионах соответствует действующему законодательству.

    «Идет конкретное следствие по конкретной трагедии. И за этими действиями стоят конкретные подозреваемые. Конечно, когда идет следствие, давать комментарии из Кремля было бы чрезвычайно некорректно», — цитирует пресс-секретаря корреспондент Федерального агентства новостей.

    Песков также отметил, что сейчас ведется работа по созданию комфортных условий для малого и среднего бизнеса в России. Эта работа осуществляется последовательно. Она будет продолжаться.

    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362