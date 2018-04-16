Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Турции на удар коалиции во главе с США по Сирии.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что атака, произошедшая в минувшие выходные, разделила Россию и Турцию, официальный представитель Кремля отметил, что позиции Москвы и Анкары расходятся по целому ряду вопросов.

«Эти удары не разделили. Ни для кого не секрет, что по ряду вопросов позиция Москвы и Анкары расходится. Вместе с тем, это не мешает продолжать обмениваться мнениями, рассуждать об этих расхождениях. Главное, никоим образом не сказывается на перспективах нашего многопланового сотрудничества и реализации крупных проектов, которые Россия и Анкара наметили», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в выходные США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Более ста ракет были выпущены с самолетов и кораблей коалиции.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обстрелы Сирии, отметил, что действия коалиции против САР помогают террористам.