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Песков заявил об «обмене информацией» между РФ и США перед ударом по Сирии
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    Песков заявил об «обмене информацией» между РФ и США перед ударом по Сирии

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    Песков заявил об «обмене информацией» между РФ и США перед ударом по Сирии

    Москва, 16 апреля. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, предупреждали ли Соединенные Штаты Россию о намерении нанести массированный ракетный удар по Сирии.

    «Определенный обмен информацией осуществляется», — ответил Песков на этот вопрос в ходе пресс-брифинга.

    Напомним, в ночь на субботу силы коалиции США, Великобритании и Франции нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии, выпустив более сотни крылатых ракет и поразив несколько военных и научных объектов.

    Сирия, Россия и Китай назвали действия коалиции США агрессией против суверенного государства, противоречащей международному законодательству.

    Песков заявил об «обмене информацией» между РФ и США перед ударом по Сирии

    Автор: Ольгая Завьялова
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