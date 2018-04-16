Попадут в такое «Чистилище», что им и не снилось: член совета Госдумы предрек будущее «Миротворца»

Петербургские врачи попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за участие в Международном медицинском форуме, который проходил в Донецке осенью 2017 года. А в воскресенье стало известно, что в базу «Миротворца» попал президент Сирии Башар Асад за то, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Крымские политики считают, что включение президента Сирии в базу «Миротворца» стоит расценивать как достижение, с которым можно поздравить, а член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме блогер Вадим Манукян предсказал, какая судьба ждет создателей скандального украинского сайта.

«Дети Башара Асада отдохнули в «Артеке» в Крыму с другими своими сверстниками. Туда — еще с советских времен — приезжают ребята со всего мира, там все равны, и не важно, кто твои родители, — напомнил Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — В то время, как Крымский полуостров продолжает оставаться местом, где царят мир и дружба, Киев предпринимает очередные «миротворческие», а точнее — прямо противоположные инициативы. Создатели скандального сайта «Миротворец», видимо, решили в очередной раз напомнить о себе и внесли Башара Асада в списки «врагов Украины». В этом списке уже так много уважаемых и достойных людей, и вот теперь он пополнился еще одной знаковой фигурой, ведь сирийский президент известен как последовательный борец с терроризмом. Думаю, президенту Сирии не в тягость соседство в списках «Миротворца» с другими известными людьми, среди которых много деятелей российской культуры и искусства».

А вот тем, кто распространяет вражду и ненависть, как это делают некоторые украинские политики, можно только посочувствовать, считает блогер.

«Если люди плодят ненависть, направленную в адрес других, то в свой адрес они ее получат в итоге в сто крат больше. Думаю, создатели сайта «Миротворец» попадут в такое жесткое «Чистилище», что им и не снилось», — отметил Вадим Манукян.

Напомним, «Чистилищем» называется один из разделов сайта «Миротворец». В «Чистилище» вносятся имена тех, кого украинские власти считают «врагами Украины».

В понедельник стало известно, что в списки «Миротворца» попали участники конференции «Наука побеждать болезнь», которая проходила в Донецке в ноябре 2017 года. В списках тех, кому может быть закрыт въезд на Украину, оказались врачи из Санкт-Петербурга, Вологды, Курска, Нижнего Новгорода, а также Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, «Миротворец» грозит карами руководству петербургского Института скорой помощи им. Джанелидзе, а также ведущим сотрудникам Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. Алмазова и СпбГПМУ.

Украинский сайт «Миротворец» появился в 2014 году при активном участии руководства МВД Украины. На сайте публикуются личные данные тех, кого его создатели считают «врагами Украины». «Миротворец» известен скандальными публикациями личных данных журналистов, жителей Донбасса, представителей вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, а также украинских граждан, которые были сочтены «изменниками родины». Напомним, после появления в списках «Миротворца» адреса и личных данных писателя Олеся Бузины, он был застрелен в центре Киева.

Также в списки «Миротворца» попали имена десятков известных деятелей культуры и искусства России, которые побывали в Крыму с гастролями или даже с частными поездками.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Воссоединение произошло по итогам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом. Киев и страны Запада воссоединения Крыма с Россией не признали, что привело к серии антироссийских санкций.