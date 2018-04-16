Песков напомнил о позиции России относительно ударов по Сирии

Москва, 16 апреля. Позиция России относительно ударов ряда стран по Сирии сформулирована в заявлении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя удары США и других государств по САР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В субботу и воскресенье все стали свидетелями очередного нарушения международного права, очередной агрессии ряда стран в отношении САР. Вы знаете позицию России, которая была четко и однозначно сформулирована в заявлении главы РФ», — сказал Песков журналистам.

Напомним, США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. В Минобороны РФ сообщили, что всего было выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», 71 из них уничтожили ПВО Сирии, на вооружении которых находятся советские ракеты, выпущенные более 30 лет назад.

Комментируя агрессию ряда стран в отношении Сирии, Владимир Путин заявил о нарушении Вашингтоном, Парижем и Лондоном международного права, резко осудив действия Запада. Президент РФ подчеркнул, что США потакают террористам, которые на протяжении многих лет терзают сирийский народ, и провоцируют новую волну беженцев. Путин подчеркнул, что предлогом для акта агрессии стала инсценировка химатаки в Думе 7 апреля, однако местные жители и военные эксперты не смогли подтвердить, что она была.