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Песков прокомментировал идею Госдумы запретить импорт лекарств из США
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    Песков прокомментировал идею Госдумы запретить импорт лекарств из США

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    Песков прокомментировал идею Госдумы запретить импорт лекарств из США

    Москва, 16 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект об антисанкциях США, один из пунктов, которого предполагает запретить ввоз в Россию американских лекарств, аналоги которых есть в РФ или других государствах.

    «Я пока не готов это комментировать. Единственное, что я хочу в очередной раз напомнить слова главы государства, что все наши действия будут сделаны исходя исключительно из интересов РФ», — заявил представитель Кремля.

    Как сообщалось ранее,  авторами законопроекта «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители основных партийных фракций.

    Законопроект предусматривает запрет на ввоз в страну ряда товаров из США. В частности, запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств, произведенных в США или «иных иностранных государствах».

    Перечень запрещенных препратов определит кабинет министров. При этом уточняется, что эти ограничения не будут распространяться на те лекарства, аналогов которых нет в России или других государствах.

    Автор: Ольга Завьялова
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