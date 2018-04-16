Песков: Санкции Запада против России приобретают характер навязчивой идеи

Москва, 16 апреля. В настоящее время санкционные устремления западных стран против России приобретают характер навязчивой идеи, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга. Россия не намерена признавать законность санкций и считает их методами противозаконной конкуренции на международных рынках.

«Мы по-прежнему не считаем санкции законными, считаем их противоречащими международному праву, — объявил представитель президента. — Более того, мы убеждены — и любой экономист может это увидеть — в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь иными соображениями. Попытки убрать конкурентов с международных рынков».

Песков назвал американские и европейские санкции «международным экономическим рейдерством», не связанным непосредственно с ситуацией в Сирии.

«Руководство РФ и соответствующие ведомства продолжает работать над обеспечением стабильности экономической системы в практически ежедневном формате эти вопросы обсуждаются и принимаются необходимые меры», — заверил журналистов Песков.

Напомним, ранее стало известно о планах США ввести новые санкции в связи с «поддержкой Россией правительства Башара Асада».