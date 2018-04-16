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Песков: Санкции Запада против России приобретают характер навязчивой идеи
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    Песков: Санкции Запада против России приобретают характер навязчивой идеи

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    Песков: Санкции Запада против России приобретают характер навязчивой идеи

    Москва, 16 апреля. В настоящее время санкционные устремления западных стран против России приобретают характер навязчивой идеи, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга. Россия не намерена признавать законность санкций и считает их методами противозаконной конкуренции на международных рынках.

    «Мы по-прежнему не считаем санкции законными, считаем их противоречащими международному праву, — объявил представитель президента. —  Более того, мы убеждены — и любой экономист может это увидеть — в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь иными соображениями. Попытки убрать конкурентов с международных рынков».

    Песков назвал американские и европейские санкции «международным экономическим рейдерством», не связанным непосредственно с ситуацией в Сирии.

    «Руководство РФ  и соответствующие ведомства продолжает работать над обеспечением стабильности экономической системы в практически ежедневном формате эти вопросы обсуждаются и принимаются необходимые меры», — заверил журналистов Песков.

    Напомним, ранее стало известно о планах США ввести новые санкции в связи с «поддержкой Россией правительства Башара Асада».

    Песков: Санкции Запада против России приобретают характер навязчивой идеи

    Автор: Ольга Завьялова
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