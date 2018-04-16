Савченко возобновила бессрочную голодовку

Киев, 16 апреля. Депутат Рады Надежда Савченко возобновила прерванную ради допроса на полиграфе бессрочную голодовку. Об этом сегодня заявил журналистам ее адвокат Олег Соловей.

«Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня бессрочно», — сказал юрист.

Ранее сестра Савченко Вера рассказала, что депутат по-прежнему не принимает пищу. «Нет, не кушает. Она принимает необходимые препараты, чтобы выровнять состояние организма для полиграфа», — уточнила она, также выразив сомнение, что судебно-психологическая экспертиза с использованием полиграфа в понедельник сможет состояться.

«Пока неизвестно, будет ли продолжена экспертиза на полиграфе. По информации следователя, психологи не успевают», — уточнила она в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, голодовку Савченко объявила с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. Допрос приостановили из-за ее плохо самочувствия, предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

Киевские власти подозревают Савченко в подготовке терактов в Раде и свержении государственной власти. В марте ее заключили под стражу на время следствия.