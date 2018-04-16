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Лидер сирийской оппозиции объяснила, что подстегнуло Запад нанести удар по Сирии
Общество
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    Лидер сирийской оппозиции объяснила, что подстегнуло Запад нанести удар по Сирии

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    Лидер сирийской оппозиции объяснила, что подстегнуло Запад нанести удар по Сирии

    Париж, 16 апреля. США, Великобритания и Франция решились на проведение операции в Сирии, поскольку в отличие от России, потерпели в стране поражение. Освобождение Восточной Гуты подстегнуло их у новым ударам, считает лидер платформы «Астана» сирийской оппозиции Ранда Кассис.

    Она также напомнила, что до начала ударов США ввели санкции против олигархов и официальных лиц России, до этого Великобритания обвиняла РФ в отравлении Скрипалей. По словам Кассис, это такие проявления враждебности, которые страны Запада проявляют по отношению к Москве.

    Это началось давно, а сейчас агрессия уже набирает обороты, считает она.

    «Потому, что они сами потерпели поражение в Сирии, тогда как Россия успешна и одерживает победы. Это своего рода «холодная война». Они там, они потерпели поражение в ряде стран, из последнего — в Сирии», — приводит ее слова агентство РИА Новости.

    Кассис отметила, что они потерпели поражение в Женеве со своими собственными оппозиционерами, которых давно поддерживают. 

    Освобождение Восточной Гуты от террористов «подстегнуло западные страны к операции», уверена представитель оппозиции.

    Лидер сирийской оппозиции объяснила, что подстегнуло Запад нанести удар по Сирии

    Напомним, что 13 апреля США и их союзники объявили об ударах по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в Думе. Москва неоднократно заявляла о том, что атака в сирийском городе является инсценировкой стран Запада, главная цель которой — создать информационный вброс и оправдать применение силы извне. 

    Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть из них сирийским ПВО удалось перехватить. 

    Автор: Дима Оленин
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