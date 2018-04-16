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Шефчович озвучил позицию Евросоюза по «Северному потоку — 2»
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    Шефчович озвучил позицию Евросоюза по «Северному потоку — 2»

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    Шефчович озвучил позицию Евросоюза по «Северному потоку — 2»

    Москва, 16 апреля. Европейский союз хочет гарантировать соблюдение равных условий на проект «Северный поток-2», как и на все другие трубопроводы в ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на брифинге в Берлине.

    «Что касается «Северного потока-2», то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС», — заявил Шефчович.

    Он также отметил, что сохранение транзита через Украину «является приоритетом».

    Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух путей газопровода, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

    Автор: Дарья Смолина
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