Шефчович озвучил позицию Евросоюза по «Северному потоку — 2»

Москва, 16 апреля. Европейский союз хочет гарантировать соблюдение равных условий на проект «Северный поток-2», как и на все другие трубопроводы в ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на брифинге в Берлине.

«Что касается «Северного потока-2», то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС», — заявил Шефчович.

Он также отметил, что сохранение транзита через Украину «является приоритетом».

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух путей газопровода, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.