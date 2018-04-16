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Украинским силовикам запретили говорить по-русски на работе и дома
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    Украинским силовикам запретили говорить по-русски на работе и дома

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    Украинским силовикам запретили говорить по-русски на работе и дома

    Киев, 16 апреля. Сотрудникам нацгвардии Украины запретили использовать русский язык не только на работе, но и в свободное время. Соответствующее распоряжение содержится в письме министра внутренних дел Украины Арсена Авакова к командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, сообщает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

    «Министр настолько глубоко залез в личную и интимную жизнь человека, что запрещает говорить на русском языке не только на службе, но и вне службы, в любом месте. И кто еще будет утверждать, после этого, что русский язык в Украине не преследуется? — отметил Журавко.

    По его словам, речь в данном случае идет о дискриминации по языковому признаку. Кроме того, в письме говорится о том, что нацгвардейцы не должны появляться в развлекательных заведениях по одному, поскольку силовиков могут избить местные жители. Им рекомендуется появляться в кинотеатрах, ресторанах и клубах – строго в группе не меньше пяти человек, в которой присутствует старший офицер, пишет «ПолитНавигатор». 

    Автор: Антон Соколов
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