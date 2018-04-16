Украинским силовикам запретили говорить по-русски на работе и дома

Киев, 16 апреля. Сотрудникам нацгвардии Украины запретили использовать русский язык не только на работе, но и в свободное время. Соответствующее распоряжение содержится в письме министра внутренних дел Украины Арсена Авакова к командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, сообщает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Министр настолько глубоко залез в личную и интимную жизнь человека, что запрещает говорить на русском языке не только на службе, но и вне службы, в любом месте. И кто еще будет утверждать, после этого, что русский язык в Украине не преследуется? — отметил Журавко.

По его словам, речь в данном случае идет о дискриминации по языковому признаку. Кроме того, в письме говорится о том, что нацгвардейцы не должны появляться в развлекательных заведениях по одному, поскольку силовиков могут избить местные жители. Им рекомендуется появляться в кинотеатрах, ресторанах и клубах – строго в группе не меньше пяти человек, в которой присутствует старший офицер, пишет «ПолитНавигатор».