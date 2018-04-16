Дворкович считает рост курса доллара до 64 рублей некритичным

Москва, 16 апреля. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что колебание национальной валюты и ее ослабление до 64 рублей за доллар не является критичным.

«У нас в макроэкономическом прогнозе, в бюджете заложен курс 64 [рубля за доллар] с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году и он не менялся, — сказал Доркович в интервью телеканалу «Россия 24». — Повышение курса с 58–59 рублей до 62–64 рублей не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», передает издание «Свободная пресса».

Напомним, ранее сообщалось, что Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю составил 62,62 рубля утром в понедельник, 16 апреля. Так, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 57 копеек.