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Дворкович считает рост курса доллара до 64 рублей некритичным
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    Дворкович считает рост курса доллара до 64 рублей некритичным

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    Дворкович считает рост курса доллара до 64 рублей некритичным

    Москва, 16 апреля. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что колебание национальной валюты и ее ослабление до 64 рублей за доллар не является критичным. 

    «У нас в макроэкономическом прогнозе, в бюджете заложен курс 64 [рубля за доллар] с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году и он не менялся, — сказал Доркович в интервью телеканалу «Россия 24». — Повышение курса с 58–59 рублей до 62–64 рублей не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», передает издание «Свободная пресса».

    Дворкович считает рост курса доллара до 64 рублей некритичным

    Напомним, ранее сообщалось, что Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю составил 62,62 рубля утром в понедельник, 16 апреля. Так, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 57 копеек.

    Автор: Тимур Румянцев
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