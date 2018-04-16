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Перехват ракет США в Сирии показал, что Россия может противостоять НАТО — военкор
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    Перехват ракет США в Сирии показал, что Россия может противостоять НАТО — военкор

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    Перехват ракет США в Сирии показал, что Россия может противостоять НАТО — военкор

    Дамаск, 16 апреля. Тот факт, что системы ПВО Сирии сумели в ходе массированного ракетного удара перехватить до 70% крылатых ракет коалиции США, указывает на то, что куда более современные системы ПВО России смогут с успехом противостоять любой ракетной атаке НАТО. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Напомним, в ходе отражения ракетного удара, нанесенного в ночь на субботу силами США, Великобритании и Франции из акватории Средиземного и Красного моря, ПВО Сирии использовало ракетные комплексы, произведенные в Советском Союзе еще в 1970–1980-е годы — почти полстолетия назад. При этом им удалось перехватить две трети крылатых ракет и защитить от ударов многие цели в Сирии, не допустив гибели людей и серьезного ущерба военной технике.

    «Это просто отличный результат. И если старые системы могут вот так противодействовать современным вооружениям крупнейших мировых держав, то как бы сбивали ракеты современные системы, которые не поставлялись в Сирию?», — приводит слова Коца «Комсомольская правда»

    Военкор напомнил, что в 2013 году Россия согласилась не поставлять Сирии более современные ракетные системы С-300 — а ведь в настоящее время на вооружении ПВО РФ есть намного более современные С-500.

    Перехват ракет США в Сирии показал, что Россия может противостоять НАТО — военкор

    «Вот советские еще системы ПВО, которые здесь сработали, а специалистов сирийских ПВО готовили именно россияне, — это наглядный пример того, что мы можем противостоять коалиции НАТО, мы можем создавать им проблемы», — уверен военкор.

    По мнению Коца, военная акция против Сирии не имела для США особого смысла — она имела смысл для Трампа, который должен был «сохранить лицо» после агрессивных заявлений в Twitter.

     «При этом выбирались объекты, которые не нанесут на самом деле какого-то серьезного практического ущерба военной машине Сирии. То есть, Трамп сохранил лицо, выстрелив, сирийские власти сохранили лицо, сбив 70% этих ракет, ну и, соответственно, Россия, которая не пошла на поводу горячих голов, которая не стала развязывать третью мировую войну», — подвел итог Коц.

    Перехват ракет США в Сирии показал, что Россия может противостоять НАТО — военкор

    Корреспондент отметил, что Россия в данной ситуации «выступила единственной стороной, которая в международной политике выступает ответственно и понимает последствия».

    Ранее Ura.ru писало о том, что президент РФ Владимир Путин объявил удар коалиции США по Сирии военной агрессией против суверенного государства и нарушением международных законов.

    Автор: Валентин Меликов
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