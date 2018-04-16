Мы снова расставим фигуры: Роман Носиков о том, как жить после бомбежки Сирии

Отгремела Третья Мировая твиттерная война. Мы переглянулись, осмотрелись, пересчитались, ощупали руки и ноги. И поняли, что все вроде бы целы.

Пронесло. Хотя всех по-разному. Кого-то пронесло мимо, а кого-то — прямо на месте.

Когда покерфейс не помогает

США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. 71 из них была сбита ПВО Сирии. В зону российских ПВО не влетела ни одна ракета.

Это позор.

Государства, которые хотели продемонстрировать свое могущество, продемонстрировали свою слабость. «Умные, красивые ракеты», которые обещал президент одной сверхдержавы, проиграли по очкам старым советским системам ПВО.

Люди вытерли холодный пот со лба и решили, что это, наверное, не конец. Они ошибаются: это в любом случае конец. Только не для нас.

Я уже говорил когда-то, что Россия, по меркам Запада, слишком велика. Если она войдет в Европу, то Европа треснет. Россия только подошла, а трещит вся глобализация. Мир распадается на несколько анклавов.

Все началось еще с посадки Ходорковского. Но это было обратимо. Это были наши внутренние дела. Настоящим поводом для первых глобальных изменений стало вступление России в ВТО и получение доступа к рынкам, ресурсам и технологиям.

Тогда в США и был принят первый закон, призванный нейтрализовать это вступление, — «закон Магнитского».

Сейчас мир изменился еще раз. Он изменился у нас на глазах, радикально. И он уже никогда не будет прежним. Это пока еще не так очевидно, но это факт.

Pax Americana был миром силового превосходства — в том числе технологического. Оно теперь более чем сомнительно.

Обострение, которое должно было поставить под сомнение силу России и ее положение на Ближнем Востоке, обернулось против обостряющей стороны.

США, Франция, Великобритания подняли ставки, но, как оказалось, в шахматах покерфейс и блеф не помогают.

Дело Скрипалей, как и дело Литвиненко, как и допинг-скандалы с «русским вмешательством в выборы», помимо решения вопросов внутренней западной повестки, решали еще одну задачу. Все эти, как сейчас принято говорить, «кейсы» имели одну и ту же задачу — смести с шахматной доски, воспетой Бжезинским, фигуры. И перевести ее в боксерский поединок.

Заметьте — Литвиненко умер как раз в момент прокладки «Северного потока-1». Скрипалей умучили аккурат под второй. Теперь дело дошло до главных партий.

Поддельные химические атаки, угрозы Трампа, ракетные удары — это не просто провокации. Это попытки заставить Россию пойти на резкие шаги и связанный с ними риск. Потому что наш риск — это их единственный шанс. В спокойном методическом темпе шахматной игры у них этого шанса нет.

Их последняя надежда

На стороне России — История. То есть реальность, во всей ее сложности и полноте.

Высылка дипломатов — это не совсем истерика. Это ее имитация. Она воспринимается как некая формальность, «меньшее зло», замена реальных санкций ритуалом. Но такое восприятие — ошибка.

Дело в том, что вероятность войны возрастает с исчерпанием возможностей дипломатии. Возможности дипломатии уменьшаются одновременно с уменьшением числа допущенных до международных отношений дипломатов.

Это и есть их цель.

Поэтому нужно взять себя в руки — и снова начать расставлять фигуры. Несмотря на оскорбления, несмотря на приглашения к драке и «пойдем выйдем как мужики». Потому что там — за дверью — у них есть шанс. Пока еще есть. А тут — за шахматной доской — нет.

А потом, когда все нужные нам партии будут отыграны, — можно будет и выйти. Но не для того, чтобы рисковать, а чтобы закончить всю серию игр.

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Поэтому не надо «как мужик». «Мужик» в данном случае — просто псевдоним лоха. Они не хотят видеть перед собой безжалостного игрока. Им лох-мужик нужен. Последняя их надежда.

Поэтому и ставки на внутриполитическом поле России сместились с защитников прав геев — на «честьимеющих» обладателей гордого профиля, принципов и идеалов.

Они уже наперебой тараторят, что не надо жаловаться в ООН и надеяться на несуществующее международное право — это, мол, трусливо. А надо самим сбросить фигуры в выигрываемой партии и перейти уже к тем видам соревнований, в которых у противника есть шанс.

Например, тараторят они, нам надо поскорее уйти из ООН, потому что «это фикция и профанация». Уйти — и осуществить этим давние мечты США и Украины. Порошенко вот буквально только что потребовал отобрать у России право вето в Совбезе ООН.

На самом деле, международное право никуда не делось. Не потому что наши оппоненты цивилизованны, честны и гуманны. А потому что мы хотим, чтобы оно было, и настаиваем на исполнении своих желаний. И чем больше будем настаивать, тем больше будет этого права.

Давайте-ка не списывать ООН, диванные дипломаты. Это организация, созданная по итогам Второй Мировой. Наша страна заплатила за создание этого механизма 27 миллионов жизней. Не забыли?

О новом поколении

Против нас применяется и другая тактика — с задачей успеть вклинится между поколениями: нами и теми, что придут нам на смену. Нашептывая нам друг про друга всякое — то про жертв ЕГЭ, то про стариков-ретроградов. Ударяя по образованию и технопаркам, по «кванториумам» и «Сколкову».

Обязательно тыкая в нас «Колей из Уренгоя», выдавая его за портрет всего нового поколения. Которому «нельзя доверять, нельзя, предатели и дураки, неучи!..»

Так вот, о поколении.

Есть такой модный столичный преподаватель литературы — Дмитрий Быков. Преподает в элитных лицеях, МГИМО и так далее. Недавно он велел своим ученикам написать сочинение про «железный занавес». Что будет, если Россия опять окажется за ним?

Нужно понимать, что это ученики сильно платных учебных заведений. Ученики Быкова. Ну, такая кадровая политика в элитных лицеях нынче.

Так вот.

Ника (15 лет): «Железный занавес для меня — это невозможность путешествовать, самая, казалось бы, большая беда. Но! Это позволит сконцентрироваться на путешествиях по России — я была трижды в Турции, но ни разу на Байкале».

Андрей (14 лет): «Разговоры про железный занавес мне довольно смешны. Я их слышу и дома иногда, и по телевизору, когда заходит речь про изоляцию. Люди, опомнитесь, стыдно! Какая изоляция, двадцать первый век! Все это смешно».

Валентина (15 лет): «Для России железный занавес был временем особенного развития науки и культуры. Россия так устроена, что она лучше всего отвечает на вызовы. Мы не очень хорошо умеем жить обычной жизнью, но когда нам объявляют войну, мы быстро мобилизуемся. Я была несколько раз в Латвии, не на неделю, а на месяц, и я знаю, какая там дискриминация русских. Я знаю, как нас поучают с высокомерием. Мой дядя вернулся из Америки после 7 лет эмиграции и больше никогда туда не ездит.

...Бывают народы-строители или народы-промышленники, или народы-кулинары, как французы, а бывает народ-воин, и это всегда были мы. Русские — надежные друзья и лучшие враги. Тот, кто думает, что русских можно обмануть, тот обманывает сам себя. Железный занавес для нас — можно сказать, долгожданный подарок, способ сосредоточиться, найти независимость, поднять промышленность и показать себе и всему миру, на что мы бываем способны».

В комментариях либеральная журналистка Наталья Осипова делится: «Хм... стало интересно, пошла в соседнюю комнату, спросила дочку (11 класс). Да, примерно так и есть: «Для отдельно взятого человека — это нехорошо, так как прекращается межкультурное взаимодействие, путешествия. А для нашей страны в целом в данный конкретный момент — хорошо. Придется развивать свое производство, развивать науку. Сейчас пользуемся всем иностранным, сами стоим на месте».

Нет, я не про то, что «железный занавес» — это прекрасно. Я знаю, что это плохо. И прежде всего, это «шанс» для элиты — закоснеть и деградировать.

Я про то, что эти прекрасные дети — не боятся. Они не променяют страну на колбасу.

Наша задача — передать им страну с подходящей для них политической и образовательной системой. Наша задача — защитить и обучить их. Сделать как можно больше грязной работы до того, как они войдут в возраст.

Нельзя дать нашим уважаемым партнерам ни одного шанса. Это наша самая главная задача. Важнее ничего нет.

И значит, надо расставлять фигуры.