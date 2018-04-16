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Ученые рассказали, как правильно пить пиво
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    Ученые рассказали, как правильно пить пиво

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    Ученые рассказали, как правильно пить пиво

    Лондон, 16 апреля. Ученый из университета Хаддерсфилда в Великобритании заявил, что пиву больше подходит не кружка, а бокал для коктейлей.

    В ходе длительного исследования английский ученый пришел к выводу, что идеальный пивной бокал должен иметь толстую ножку, в его края должны снижаться от верхней части к нижней. Внешне бокал будет похож на тот, в котором обычно подают мартини, пишет Ura.Ru.

    Подобная форма бокала помогает пене быстрее оседать, при этом газ цепляется к толстым стенкам на дне и дольше не улетучивается.

    Свои выводы эксперт подтвердил с помощью экспериментов. Сейчас британец занимается изготовлением «идеального бокала», в котором вообще не будет образовываться пены.

    Автор: Дима Оленин
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