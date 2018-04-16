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Глава Renault в Румынии станет новым президентом «АвтоВАЗа»
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    Глава Renault в Румынии станет новым президентом «АвтоВАЗа»

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    Глава Renault в Румынии станет новым президентом «АвтоВАЗа»

    Москва, 16 апреля. Новым президентом «АвтоВАЗа» с 1 июня станет генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. 

    «В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании», — говорится в сообщении основного акционера российского автопроизводителя Alliance Rostec Auto BV (61,1% принадлежит Renault, 38,9% — Ростеху).

    Как стало известно, действующий руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей заместителя председателя совета директоров автоконцерна, а также старшего вице-президента Renault и руководителя по региону Евразия.

    Напомним, что компания «АвтоВАЗ» в марте текущего года продала в России 30 708 автомобилей. Эта цифра на 22,3% больше аналогичных показателей 2017 года.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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