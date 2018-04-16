Донбасс сегодня: ВСУ косит новая эпидемия, жители ДНР стали живыми мишенями для украинских солдат

Донбасс, 16 апреля. Обстрелы ДНР и ЛНР не утихают, минами повреждены дома и имущество мирных жителей. ВСУ придумали новые «забавы» на передовой. Эпидемия в украинской армии и контрмеры украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в ДНР

Обстрелы украинскими войсками территории Донецкой народной республики в минувшие сутки привели к разрушениям и повреждениям шести квартир и строений в Докучаевске и Ясиноватой. Киевские силовики нарушили режим прекращения огня 31 раз.

На всех оперативных направлениях были задействованы 120-мм и 82-мм минометы, а также противотанковые 100-мм пушки, ракеты противотанковых комплексов и вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Огонь из гранатометов и стрелкового оружия с украинских позиций практически не утихал.

Всего за прошедшие 24 часа по территории 15 поселков и городов республики, включая Донецк, было выпущено более 870 единиц боеприпасов.

Ситуация в ЛНР

Милиция Луганской народной республики понесла потери в минувшие сутки. Один боец погиб и один получил ранения в результате нарушения солдатами Киева «пасхального» перемирия.

Всего зафиксировано шесть случаев срыва перемирия на направлении Светлодарской дуги. Обстрелы велись из вооружения, аналогичного тому, что стреляло в ДНР. Количество выпущенных боеприпасов составило до 200 единиц.

Боевые «забавы» ВСУ

Военные передовых подразделений обороны Донецка зафиксировали вчера новые «забавы» Вооруженных сил Украины в районе северного пригорода столицы ДНР Спартака. В качестве движущейся мишени «защитники» Украины использовали тракториста, вспахивавшего сельскохозяйственные участки.

Украинские военнослужащие в течение получаса стреляли из минометов, но не по самому трактору, а рядом с ним, заставляя тракториста маневрировать и уходить от обстрела. Водитель техники остановился, что, вероятно, спасло ему жизнь, но трактор был сильно поврежден осколками мин.

У ВСУ проблемы похуже войны

На новый уровень вышла заболеваемость в передовых подразделениях украинской армии под Донецком. В ходе планового медосмотра 34-го батальона 57-й бригады, дислоцированного в районе поселка Пески (несколько километров к северу от Донецка — прим. ФАН), выявлено более 70 больных открытой формой туберкулеза и пневмонией.

Сейчас в экстренном режиме командование силовой операции проводит мероприятия по локализации очага заболевания и вводит карантин в батальоне. В связи с полученными разведкой ДНР сведениями военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин обратился к жителям поселка с призывом ограничить свое общение с военнослужащими армии Киева и потребовать от командования вывода подразделений из населенного пункта.

Контрмеры украинской информационной машины

А теперь поговорим о методах контринформационной борьбы. Сообщение разведки ДНР о вспышке открытой формы туберкулеза в ВСУ было озвучено полковником Басуриным в воскресенье днем. Оно стремительно разошлось по соцсетям, в том числе среди украинцев.

Уже в понедельник утром на Украине, видимо, пытались скрыть реальное состояние дел и «перебить» информационную волну, начатую Басуриным. Так на странице народного депутата Дмитрия Тымчука в Facebook около десяти утра была размещена информация о вспышке туберкулеза, но уже не в рядах ВСУ, а в армии ДНР. При этом подробностями Тымчук аудиторию не побаловал, ограничившись фразой — «в некоторых частях 1 АК ДНР».

Уже через несколько минут это сообщение начало разлетаться по украинским СМИ с интервалом 15-30 минут. Теперь при введении соответствующего запроса разрешенные на Украине поисковые системы выдают именно неподтвержденное сообщение Тымчука о вспышке туберкулеза в армии ДНР, а не информацию Басурина.

При этом в службе военной медицины информацию, озвученную украинской стороной, не подтвердили. Налицо очередная контринформационная фейковая кампания украинских СМИ и «лидеров общественного мнения» по «замыливанию глаз и ушей» своей аудитории о состоянии дел в «сильнейшей армии на континенте».