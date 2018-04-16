Ясно, чем это чревато: Пушков усомнился в том, что Трамп хотел нанести удар по объектам РФ в Сирии

Москва, 16 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал удар коалиции во главе с США по Сирии. Он поставил под сомнение тот факт, что Вашингтон действительно рассматривал — как об этом сообщил ряд СМИ — возможность удара по российским военным в САР.

По мнению Пушкова, эта информация была специально распространена, чтобы показать решительность американского президента.

«Уверен: в США не рассматривали всерьез удар по нашим военным в Сирии. Ясно, чем это чревато…» — написал Пушков в Twitter.

Уверен: в США не рассматривали всерьез удар по нашим военным в Сирии. Ясно, чем это чревато. Цель "утечки" - показать решительность Трампа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 16, 2018

Напомним, ранее о том, что военное руководство США рассматривало возможность атаки на объекты ВС РФ в Сирии, а также российских военнослужащих, сообщил ряд СМИ.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей политолог Игорь Рябов, эта информация, скорее всего, не соответствует действительности. По словам эксперта, США напротив постарались «не раздражать Россию».

В минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по территории ближневосточного государства. Всего с кораблей и самолетов было выпущено около ста ракет. Президент России Владимир Путин решительно осудил агрессию западных стран против Сирии.