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«Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу
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    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

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    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    Москва, 16 апреля. План украинского министр МВД Арсена Авакова по возвращению Донбасса «мелкими шажками» вызвал настоящую бурю в соцсетях.В ответ пользователи поспешили расстроить главу МВД, что у Донбасса свои планы, и его в них точно нет, а миротворцы, на которых так уповает Аваков, если и придут в регион, то со своим планом, и министра с его «тактикой» отправят «мелкими шажками», куда глаза глядят.

    Напомним, свой план Аваков анонсировал под названием «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». «План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил он в интервью «Украинской правде».

    Следующий этап, по его словам, представляет формирование переходной администрации, а после, как считает глава МВД, киевские власти должны принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям , а затем восстанавливать инфраструктуру.

    «Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса. Коротко суть плана: миротворцы берут под контроль границы, потом приходят украинские пограничники, потом украинские органы власти и проводят выборы. Если честно, я не очень понимаю, за что Украина платит заработную плату Авакову», — удивляется Руслан Осташко


    «У Донбасса свои планы, и думаю Авакова в них нет!))» — смеется Ольга Комлева. С ней согласился и xAlex. «План такой: заходят миротворцы… Кто-же вас туда пустит?» — поинтересовался он. «Зайти то вы попытаетесь, только кто же вас пустит», — заметил Ugos301.

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    Aleksandr308 также заметил, что свои планы есть не только у Авакова. «Если придут миротворцы, то уже со своим планом , и Аваков отправится «мелкими шажкам», куда глаза глядят», — написал он.

    А пользователь Orangesecret высмеял название новой тактики Авакова, назвав министра «боевой черепахой», а другой участник обсуждения назвал «украинским Майклом Джексоном».

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    Многим участникам обсуждения показалось,что интервью Аваков давал в состоянии измененного сознания: либо находясь под действием алкоголя, либо других психостимулирующих веществ. Кое-кто предположил, что затянувшийся кризис в стране попросту подорвал психическое здоровье Авакова. «Но тут примчались санитары и зафиксировали нас», — смеются в Twitter.

    При этом нашлись и те, кто предположил, что «такое» Аваков не мог придумать сам, не обошлось без инструктажа Белого дома. «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все» Аваков такого сам не мог придумать. Такие названия в основном дают американцы на разных тренингах» – уверен Ветер.

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

    Появилось и предположение, что Аваков «начитался нацистских методичек времен Второй мировой войны».

    «Мелкими шажками, куда глаза глядят»: в соцсетях рассказали, куда миротворцы отправят Авакова с его планом по Донбассу

     

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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