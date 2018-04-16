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Страны ЕС выразили «понимание» необходимости ударов коалиции США по Сирии
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    Страны ЕС выразили «понимание» необходимости ударов коалиции США по Сирии

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    Страны ЕС выразили «понимание» необходимости ударов коалиции США по Сирии

    Брюссель, 16 апреля. В ходе заседания в Брюсселе Совет министров иностранных дел стран Евросоюза выразил понимание в связи с массовым ракетным ударом, нанесенным силами США, Великобритании и Франции по объектам на территории Сирии. Как следует из принятого на Совете документа, дипломаты ЕС не станут осуждать применение военной силы без санкции Совбеза ООН.

    Дипломаты стран Евросоюза выразили «решительное осуждение» в связи с обвинениями в адрес правительства Сирии в использовании химического оружия, «включая последние атаки в городе Дума», подчеркнув, что применение химоружия является серьезным нарушением международного права. В этом контексте, полагает Совет, ракетные удары по Сирии можно «понять».

    «В этом контексте Совет понимает, что целенаправленные авиаудары США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии были конкретными мерами, предпринятыми с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия», — указано в документе.

    Страны ЕС выразили «понимание» необходимости ударов коалиции США по Сирии

    Напомним, удар коалиции США по Сирии был нанесен прежде, чем специальная миссия ОЗХО смогла бы подтвердить или опровергнуть обвинения в применении химоружия Дамаском. Ранее в Минобороны РФ объявили единственное доказательство якобы имевшей место «атаки с использованием химоружия» в Думе — видеозапись «последствий химатаки» — грубой подделкой, изготовленной сирийскими «Белыми касками» с целью оправдать удары по Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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