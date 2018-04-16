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Протестующие заблокировали центральные улицы в Ереване
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    Протестующие заблокировали центральные улицы в Ереване

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    Протестующие заблокировали центральные улицы в Ереване

    Ереван, 16 апреля. Манифестанты в Ереване перекрыли центральные улицы в городе, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом рассказал в понедельник депутат парламента Никола Пашинян.

    «Мы начали акции гражданского неповиновения. Я призываю всех граждан лечь под машинами, закрыть улицы и проспекты города, помешать работе метро. Те, кто против, чтобы Саргсян стал премьером, должны собраться на проспекте Баграмяна — у здания парламента», — отметил он.

    По словам депутата, подобная акция проходит сегодня и в Гюмри, сообщает ТАСС.

    Напомним, что акция протеста началась еще в минувшую субботу. Полицию Армении заявляет, что действия манифестантов незаконны, поскольку ограничивают передвижение граждан. Ранее сообщалось, что протестующие захватили здание Общественного радио Армении после того, как Республиканская партия одобрила выдвижение Сержа Саргсяна на пост главы правительства.
     

    Автор: Антон Соколов
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