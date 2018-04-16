«Пусть патрулируют бандеровцы!»: украинские копы массово сдают значки и меняют профессию

Министерство внутренних дел Украины фактически было вынуждено признать провал широко разрекламированной реформы местной правоохранительной системы. В целом ряде регионов катастрофически не хватает патрульных. Многие отделения укомплектованы всего на 60%, и приезжающие на вызовы полицейские зачастую оказываются неспособными противостоять убийцам, насильникам и хулиганам. На этом фоне сообщения о гибели или ранении стражей порядка давно стали обыденным явлением, а националистические группировки создают так называемые «альтернативные отряды самообороны». Официальный Киев бьет тревогу: в условиях нивелирования ценностей службы ряды правоохранителей уже покинули тысячи сотрудников, что заставило руководство Национальной полиции пойти на беспрецедентные меры. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Эти кадры, которые обошли центральные украинские телеканалы и попали в основные интернет-ресурсы, одновременно шокируют и вызывают удивление. На одной из киевских улиц неонацисты избили стариков и женщин, пришедших возложить цветы к памятнику генералу Ватутину, затем облили краской сам монумент, после чего устроили импровизированный митинг, суть которого сводилась к угрозам в адрес «проклятых москалей». Усиленный полицейский наряд хладнокровно наблюдал за вакханалией и ровным счетом ничего не предпринимал, чтобы утихомирить разбушевавшихся «патриотов».

«А что мы можем поделать? — со стоическим спокойствием отреагировал на замечание журналистов молодой коп. — Сейчас они (националисты — Прим. ФАН) пришли к власти и могут делать все, что хотят. Мы же можем только фиксировать правонарушения».

Подобная «фиксация» сегодня проводится по всей Украине. Например, в том же Киеве прибывший наряд побоялся выйти из машин и разнять массовую драку, а в Черниговской области копы отказались задерживать нескольких бывших участников АТО, разгуливавших подшофе по городским улицам и «демонстрировавших» прохожим боевые гранаты.

«Сейчас деятельность полицейских сводится главным образом к решению семейных конфликтов и наказанию за курение и пьянство в общественных местах, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей бывший коп из Днепра Богдан Савенко. – И полицейских можно понять: они получают мизерную зарплату, их подразделения должным образом технически не оснащены, а граждане – особенно «атошники» — часто отказываются подчиняться элементарным требованиям и грозят им самим и их семьям физической расправой».

Согласно официальной информации, сейчас на Украине Национальной полиции как целостной структуре доверяют не более 21% местных жителей. Для сравнения, еще три года назад копы пользовались уважением 75% украинцев. В настоящее время большинство правоохранителей не могут рассчитывать даже на элементарную социальную защиту, включая субсидии и пайковые выплаты, не говоря уже о предоставлении жилья, в том числе и временного. По словам Савенко, все это лишь усугубляет массовый «исход» представителей личного состава из органов внутренних дел.

«Власть допустила появление «бригад» «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ, — ФАН) и «Национальных дружин», — констатировал он. — Теперь это мощные группировки, хорошо вооруженные и отличающиеся железной дисциплиной. Вот пусть такие бандеровцы и патрулируют улицы городов, что они, в принципе, сейчас и делают. А я и тысячи моих коллег, которые сдали значки и униформу, просто поменяем профессию».

Остановить упомянутый процесс «исхода» попытались на министерском уровне. На днях стало известно о том, что МВД санкционировало кардинальные изменения условий приема в патрульные полицейские. Отныне каждый претендент в случае провала на вступительных экзаменах может сдать нормативы и продемонстрировать свои знания повторно.

«Если кандидат мотивирован и имеет твердое желание служить в полиции, он будет служить!» — заявил глава НП Сергей Князев. И добавил, что рано или поздно «пробелы» в комплектации структуры «непременно восполнятся».

Тем временем в нескольких украинских областях руководство «Национальных дружин» объявило о наборе на собственные «курсы правоохранителей».

1 Организация запрещена на территории РФ.