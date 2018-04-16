Пользователи Telegram сообщили о многочисленных сбоях в работе мессенджера

Москва, 16 апреля. По всей России наблюдаются многочисленные сбои в работе мессенджера Telegram. Количество жалоб на проблемы с отправкой и получением сообщений резко выросло после 12.00 мск, о чем говорят данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приведенной информации, пользователи испытывают проблемы с сообщений (34%), а также и с подключением к мессенджеру (65%). Так, например, некоторые пользователи оператора «Мегафон» уже не могут подключиться к Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Исковое заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram. В понедельник ведомство внесло мессенджер в список ресурсов, заблокированных на территории РФ. Кроме того, Роскомнадзор направил запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение из онлайн магазинов.