Сирия, 16 апреля. Жители столицы вышли на демонстрацию, чтобы выразить солидарность с политикой властей САР. Курды арестовали мирных жителей на севере провинции Ракка. 4-я дивизия САА возглавит наступление против ИГ1 на юге Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбросили листовки для мирных жителей населенных пунктов к востоку от Даръа.

«Джебхат Тахрир Сурия»: отбила у «Ан-Нусры»*** деревню Джамият Саадия и две высоты к западу от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в северной части провинции Хомс; оказалась под обстрелом САА на юго-востоке Идлиба; потеряла населенный пункт Бейт Ар-Рай и высоту Джебель Аль-Кунн на юге Хамы.

Курды: задержали нескольких мирных жителей на севере Ракки по подозрению в убийстве одного из своих лидеров.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (Mulhak) сообщает о том, что в Дамаске прошли многотысячные молодежные демонстрации в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и президента Башара Асада. Жители столицы осуждают действия Соединенных Штатов, которые ударили по Сирии рано утром 14 апреля.

Тем временем стало известно, что 4-я механизированная дивизия САА возглавит предстоящую крупномасштабную военную операцию против боевиков «Исламского государства»1 южнее Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. Напомним, ранее на юг столицы также прибыли 105-я и 106-я бригады САА.

Провинция Алеппо

По информации оппозиционного интернет-портала Masar Press Net, в районе деревень Маклебес и Аль-Саадия в окрестностях города Дарат Изза возобновились вооруженные столкновения между двумя противоборствующими группировками — «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Напомним, силам «Тахрир Сурии» удалось отбить Дарат Иззу у «Ан-Нусры» в конце февраля. Тем не менее, несмотря на успешное контрнаступление в Идлибе, в Алеппо «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на данный момент продвинуться не удается. Как передает военный источник в сети Twitter (ShahbaPress), исламисты «Тахрир Сурии» отразили атаку боевиков, а также захватили деревню Джамият Саадия и высоты Телль Ан-Нуаман и Телль Ад-Дабъа.

Провинция Хомс

Информационное агентство Emaan News Center сообщает о том, что сирийские военные самолеты нанесли удары по укреплениям боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенных пунктов Дейр-Фуль и Из Ад-Дин, расположенным на территории так называемого Растанского котла на севере провинции Хомс. Напомним, ранее правительственным войскам удалось отбить у исламистов несколько поселений на юго-востоке и северо-востоке анклава террористов.

Провинция Даръа

Twitter-канал (AbazidMohamad) сообщает о том, что с военных самолетов сирийских ВВС были сброшены листовки для жителей деревень, находящихся к востоку от административного центра региона, с призывами покинуть зоны расположения штаб-квартир исламистов. Вероятно, авиация Сирийкой Арабской Республики (САР) готовится нанести удары по военным объектам боевиков. Напомним, данные территории занимают радикальные группировки Сирийской свободной армии** (ССА), террористы которых нередко обстреливают окраины города Даръа.

Провинция Идлиб

Телеканал Halab Today TV, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что артиллерия правительственной армии открыла огонь по укрепрайонам боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам» на юго-востоке провинции Идлиб. Артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись огневые позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Барса и Таль Карсян, расположенных в районе линии соприкосновения сил противников. Напомним, несмотря на то, что в Идлибе находится одна из зон деэскалации, на «Джебхат Ан-Нусру»1 действие режима прекращения огня не распространяется.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (soheb9933) сообщает о том, что курдские радикалы Демократической армии Сирии**** (SDF) арестовали нескольких жителей города Таль Абъяд на севере Ракки по подозрению в убийстве местного главаря проамериканских отрядов. Курдский лидер по имени Омар Аллуш был застрелен неизвестными нападавшими. Напомним, мирное население не раз выказывало недовольство действиями отрядов SDF. Ранее жители организовывали массовые акции протеста, выступая против принудительной мобилизации в ряды курдов. Тем не менее, несмотря на официальные заявления о прекращении насильственного призыва, время от времени поступали сообщения о том, что набор молодых людей продолжился.

Провинция Хама

В районе границы с провинцией Хомс не утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, сотрудничающими с «Джебхат Ан-Нусрой». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (C_Military1), правительственные войска отбили у террористов населенный пункт Бейт Ар-Рай и высоту Джебель Аль-Кунн. Информации о потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)