Макрон рассказал, когда коалиция во главе с США покинет Сирию

Париж, 16 апреля. Военные обязательства в Сирии стран международной коалиции закончатся, когда будет завершена война с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом она рассказал после встречи с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

По словам французского лидера, военные обязательства коалиции направлены против ИГИЛ1. Он добавил, что они закончатся в тот день, когда война с ИГ будет завершена. Макрон подчеркнул, что Франция имеет ту же позицию, что и США. Он напомнил, что Вашингтон понимает: ответственность коалиции идет дальше, чем война с ИГ. По мнению Макрона, коалиция также несет ответственность за гуманитарную обстановку на территории.

Напомним, 14 апреля военные США, Франции и Великобритании атаковали объекты в Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей Дамаском. МИД России неоднократно заявлял, что информация о применении химического оружия в Сирии является вбросом и провокацией боевиков.

URA.ru назвало число жертв американского удара по Сирии. В результате авиаудара силами военной коалиции на территории Сирии пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Удар пришелся по военной базе вблизи города Хомс. Как передавал телеканал «360», МИД РФ осудил военную операцию, предпринятую силами США, Великобритании и Франции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.