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МИД РФ назвал «нулевыми» аргументы Запада в поддержку удара коалиции США по Сирии
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    МИД РФ назвал «нулевыми» аргументы Запада в поддержку удара коалиции США по Сирии

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    МИД РФ назвал «нулевыми» аргументы Запада в поддержку удара коалиции США по Сирии

    Москва, 16 апреля. Все аргументы, которые были представлены политиками стран Запада в поддержку массированного ракетного удара, нанесенного силами США, Великобритании и Франции в ночь на субботу, не имеют никакого смысла. Об этом заявил замминстра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    «Обращаем внимание на то, что вся аргументация, которая использовалась в поддержку применения силы в ночь на субботу, она нулевая в политическом и правовом смысле», — объявил замминистра.

    МИД РФ назвал «нулевыми» аргументы Запада в поддержку удара коалиции США по Сирии

    Напомним, поводом для массированного ракетного удара по объектам в Сирии стало обвинения в адрес Дамаска, чьи силы якобы применили химоружие в городе Дума. Единственным доказательством стала видеозапись, на которой якобы запечатлены «последствия химатаки» — ни одного пострадавшего от применения химоружия найти не удалось, а в Минобороны РФ назвали видеозапись грубой постановкой с целью оправдать давление на Сирию.

    При этом ракетный удар был нанесен до того, как комиссия ОЗХО, специально назначенная для расследования инцидента в Думе, смогла прибыть на место.

    Сирия, Россия и Китай назвали ракетный удар актом агрессии против суверенного государства и грубым нарушением международного права.

    Автор: Валентин Меликов
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