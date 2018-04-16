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В Париже назвали «смешным» сравнение удара США по Сирии с войной против Ирака
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    В Париже назвали «смешным» сравнение удара США по Сирии с войной против Ирака

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    В Париже назвали «смешным» сравнение удара США по Сирии с войной против Ирака

    Париж, 16 апреля. Министру экономики и финансов Франции Брюно Ле Меру показалось «смешным» сравнение массированного ракетного удара коалиции США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии и агрессией коалиции во главе с США против Ирака по подложному обвинению в хранении запасов химоружия.

    «Это смешное сравнение», — заявил министр.

    В 2003 году, напомнил он, со стороны Ирака не было никакой агрессии — и, по словам Ле Мера, он заявлял об этом в беседах с тогдашними президентом Жаком Шираком и главой МИД Домиником де Вильпеном, убеждая отказаться от участия в операции против Ирака.

    «Нет иракской агрессии, нет иракской угрозы: почему вы будете атаковать государство, которое вам не угрожает? — заявил Ле Мер в эфире радиостанции Europe 1. — В нынешней ситуации все совершенно иначе: есть агрессия, агрессия с использованием химического оружия против сирийского народа, есть агрессия в отношении одного из основных прав – международного права, которое запрещает использование химического оружия».

    В Париже назвали «смешным» сравнение удара США по Сирии с войной против Ирака

    Напомним, как сообщало Ura.ru, обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия так и не были доказаны, а их обоснованием послужила единственная видеозапись, которую в Минобороны РФ назвали грубой постановкой. Схожим образом фейк с «доказательством наличия химоружия Саддама Хуссейна», подготовленный по приказу премьер-министра Великобритании Тони Блэра, стал поводом для масштабного вторжения США в Ирак, которое привело к гуманитарной катастрофе в стране и возникновению «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

    При этом применение военной силы против суверенного государства без санкции Совета безопасности ООН — как это произошло в субботу в Сирии — само по себе является нарушением международного права. Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин.

    В Париже назвали «смешным» сравнение удара США по Сирии с войной против Ирака

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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