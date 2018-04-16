Эксперт прокомментировал заявление о «моральной непригодности» Трампа

Морально непригоден, чтобы быть президентом — такой вывод о Дональде Трампе сделал бывший руководитель ФБР Джеймс Коми. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC в преддверии презентации своей книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Кандидат политических наук, американист Сергей Судаков считает, что заявление Коми является результатом его личной обиды на американского лидера.

Экс-начальник ФБР не верит в слухи о слабоумии Трампа.

«Я не куплюсь на слова о том, что он умственно некомпетентен или находится на раннем этапе развития деменции. Он поражает меня как человек с интеллектом уровня выше среднего, который следит за разговорами и знает, что происходит, — утверждает Коми. — Я не думаю, что он с медицинской точки зрения негоден для президентства. Я считаю его морально неподходящим для того, чтобы быть президентом».

Обиду на Трампа Джеймс Коми затаил еще в прошлом году. Тогда президент США уволил на тот момент еще действующего главу ФБР за некомпетентное руководство ведомством. Это случилось после того, как генпрокуратура США обнаружила нарушения при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

То, что критика в адрес американского президента — результат личной обиды Коми, считает и Сергей Судаков. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил:

«В США существует правило: те, кто находится на государственной службе, особенно — в генеральских погонах, не критикуют действующую власть. В данном случае суть критики — личная месть, — уверен он. — Коми до сих пор в обиде и пытается показать, что уволен был ни за что. И это не позволяет ему быть объективным. Проблема в том, что ФБР сейчас нанесен немалый урон, служба много лет действовала вопреки закону, и Коми действительно себя скомпрометировал, особенно с делом Клинтон. Коми не должно касаться, адекватный Трамп или неадекватный. Мне кажется, что здесь дело в том, что экс-начальник ФБР просто напросто хочет остаться в политической обойме. Быть «сбитым летчиком» он не намерен. Отсюда такие заявления и попытки запрыгнуть хотя бы в последний вагон уходящего политического поезда».

Также, по мнению Коми, Трамп постоянно врет и делает это по любому поводу. В своей книге бывший шеф ФБР называет нынешнего президента США «патологическим лгуном».

«Я согласен с тем, что в словах Трампа действительно много лжи, — делится собеседник ФАН Сергей Судаков. – У него огромное количество советников, которыми он очень быстро очаровывается. В результате он их слушает. И это приводит к ошибкам в управлении страной. Он говорит: «Мне так сказал мой советник. Он уверен, что так лучше». Но в результате получается ошибка. Такое положение дел говорит о том, что Трамп — человек неуравновешенный и неспособный хладнокровно проводить свою линию. Для президента важно принимать решения на холодную голову, не очаровываться и быть честным, порядочным и последовательным. У Трампа с этим плохо».

Презентация книги Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» пройдет уже завтра. Как уже сообщала газета Associated Press, бывший глава ФБР в своей книге также сравнивает Дональда Трампа с мафиози. Потому что стиль его управления страной, как считает Коми, основан на эгоизме и жажде личной преданности.