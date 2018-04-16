Меню
Политика
Эксперт прокомментировал заявление о «моральной непригодности» Трампа
Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт прокомментировал заявление о «моральной непригодности» Трампа

    60

    Обиженный экс-глава ФБР против президента-лгуна: эксперты прокомментировали заявление о «непригодности» Трампа

    Морально непригоден, чтобы быть президентом — такой вывод о Дональде Трампе сделал бывший руководитель ФБР Джеймс Коми. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC в преддверии презентации своей книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Кандидат политических наук, американист Сергей Судаков считает, что заявление Коми является результатом его личной обиды на американского лидера.

    Экс-начальник ФБР не верит в слухи о слабоумии Трампа.

    «Я не куплюсь на слова о том, что он умственно некомпетентен или находится на раннем этапе развития деменции. Он поражает меня как человек с интеллектом уровня выше среднего, который следит за разговорами и знает, что происходит, — утверждает Коми. — Я не думаю, что он с медицинской точки зрения негоден для президентства. Я считаю его морально неподходящим для того, чтобы быть президентом».

    Обиду на Трампа Джеймс Коми затаил еще в прошлом году. Тогда президент США уволил на тот момент еще действующего главу ФБР за некомпетентное руководство ведомством. Это случилось после того, как генпрокуратура США обнаружила нарушения при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

    Обиженный экс-глава ФБР против президента-лгуна: эксперты прокомментировали заявление о «непригодности» Трампа

    То, что критика в адрес американского президента — результат личной обиды Коми, считает и Сергей Судаков. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил:

    «В США существует правило: те, кто находится на государственной службе, особенно — в генеральских погонах, не критикуют действующую власть. В данном случае суть критики — личная месть, — уверен он. — Коми до сих пор в обиде и пытается показать, что уволен был ни за что. И это не позволяет ему быть объективным. Проблема в том, что ФБР сейчас нанесен немалый урон, служба много лет действовала вопреки закону, и Коми действительно себя скомпрометировал, особенно с делом Клинтон. Коми не должно касаться, адекватный Трамп или неадекватный. Мне кажется, что здесь дело в том, что экс-начальник ФБР просто напросто хочет остаться в политической обойме. Быть «сбитым летчиком» он не намерен. Отсюда такие заявления и попытки запрыгнуть хотя бы в последний вагон уходящего политического поезда».

    Также, по мнению Коми, Трамп постоянно врет и делает это по любому поводу. В своей книге бывший шеф ФБР называет нынешнего президента США «патологическим лгуном».

    «Я согласен с тем, что в словах Трампа действительно много лжи, — делится собеседник ФАН Сергей Судаков. – У него огромное количество советников, которыми он очень быстро очаровывается. В результате он их слушает. И это приводит к ошибкам в управлении страной. Он говорит: «Мне так сказал мой советник. Он уверен, что так лучше». Но в результате получается ошибка. Такое положение дел говорит о том, что Трамп — человек неуравновешенный и неспособный хладнокровно проводить свою линию. Для президента важно принимать решения на холодную голову, не очаровываться и быть честным, порядочным и последовательным. У Трампа с этим плохо».

    Презентация книги Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» пройдет уже завтра. Как уже сообщала газета Associated Press, бывший глава ФБР в своей книге также сравнивает Дональда Трампа с мафиози. Потому что стиль его управления страной, как считает Коми, основан на эгоизме и жажде личной преданности.

    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362