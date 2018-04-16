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Бьелса отказался возглавить «Зенит»
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    Бьелса отказался возглавить «Зенит»

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    Бьелса отказался возглавить «Зенит»

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Аргентинский специалист Марсело Бьелса отказался от работы в петербургском «Зените».

    По информации Федерального агентства новостей, кандидатура 62-летнего тренера была в числе приоритетных, однако стороны не смогли достичь взаимопонимания на самом начальном этапе переговоров. По словам источника, выдвинутые аргентинцем условия касались трансферной политики и вектора развития клуба, а финансовая сторона вопроса даже не обсуждалась.    

    Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Бьелса является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Зенита». Отметим, специалист известен по работе с испанскими «Эспаньолом» и «Атлетиком», французским «Марселем», а также сборными Аргентины и Чили.

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, по всей видимости, покинет свой пост по окончании сезона. Это связано с результатами команды под его руководством — за пять туров до окончания чемпионата «Зенит» идет на четвертом месте и третий год подряд может остаться без участия в Лиге чемпионов.

    Автор: Константин Тихов
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