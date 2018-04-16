Сирийская армия ведет бои с террористами в Думе, есть погибшие

Дамаск, 16 апреля. Бои между правительственными отрядами и боевиками идут в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

Как стало известно, столкновение произошло в квартале Аль-Рахмани. По полученной информации, правительственные отряды Национальной гвардии сражаются, с боевика, скорее всего, из террористической организации «Ан-Нусра» (организация запрещена в РФ), которые решили выждать момент, чтобы устроить бои с сирийской армией. Отмечается, что есть погибшие и раненые.

Ранее в Минбороны РФ сообщали, что только за вчерашний день в Восточную Гуту вернулись более трех тысяч жителей. Главным приоритетом деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии являются мероприятия по скорейшему возвращению мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, а также оказанием им гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что в Думе продолжается расчищение завалов с помощью строительной техники, переданной российской стороной. Ремонтные бригады также восстанавливают электроснабжение в городе.