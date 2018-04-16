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ВСУ не знают слова «перемирие»: как Коминтерново живет под градом украинских снарядов
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    ВСУ не знают слова «перемирие»: как Коминтерново живет под градом украинских снарядов

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    Несмотря ни на что: Коминтерново живет под градом украинских снарядов

    Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в одной из самых горячих точек Донбасса — населенном пункте Коминтерново — и своими глазами увидели шквальный обстрел жилых домов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Груды кирпичей и битое стекло — все, что осталось от большинства домов в Коминтерново на юге Донецкой народной республики. Офицер ВС ДНР с позывным «Индус» настоятельно рекомендует сойти на самую обочину дороги, так как центр ее простреливается противником. Различать, кто идет, солдаты ВС Украины не станут — будут стрелять на поражение по всем.

    Несмотря ни на что: Коминтерново живет под градом украинских снарядов

    Ни одного дома не осталось без следов украинской агрессии, но только в единичных случаях разрушения незначительны. Хотя здесь это понятие растяжимое. Незначительные повреждения в Коминтерново — выбитые окна, дыры в стенах, пробитая крыша. От остальных домов остались в лучшем случае две-три стены или пролет забора.

    То тут, то там можно заметить немногочисленных местных жителей, которые стараются поскорее управиться с домашним хозяйством. Сажают картошку в огородах, работают на чистых и убранных клумбах у ворот. Возле дома культуры, того, что от него осталось, — свежевыбеленные деревья.

    «Мы порядок наводим — а что тут сделаешь? Порядок же надо наводить, — рассказывает местный житель, облагораживающий центральную часть поселка. — Начнется обстрел — пойдем в бомбоубежище, если тяжелый обстрел. А к легкому уже привыкли».

    Несмотря ни на что: Коминтерново живет под градом украинских снарядов

    Все оставшиеся жители поселка в большинстве своем — старики. Молодежь с детьми покинули Коминтерново почти сразу. Кто-то уехать так и не успел: 19-летняя девушка погибла во дворе собственного дома спустя несколько дней после своего дня рождения; двое детей в возрасте 8-9 лет тоже погибли в результате обстрела ВСУ.

    Ни о каких перемириях киевские силовики не знают. Огонь по поселку ВСУ ведут регулярно, вне зависимости от времени суток.

    «Вы сами видели: ни одного целого дома. Какие перемирия? Здесь они этого слова не знают, что такое перемирие. Для них это пустой звук, а не перемирие», — рассказывает военнослужащий ВС ДНР.

    Несмотря ни на что: Коминтерново живет под градом украинских снарядов

    Его слова подтверждает сослуживец с позывным «Кутуз»:

    «Стреляют регулярно со всего оружия, которое у них есть. Стрелковое оружие, гранатометы, минометы всех доступных калибров. Постоянно стреляют. И днем, и ночью».

    Его слова подтверждают сами ВСУ. На часах семь вечера, еще не начало толком смеркаться, а с позиций киевских силовиков уже звучат выстрелы. Несколько мгновений — и земля в Коминтерново начинает тяжело содрогаться от разрывающихся снарядов. «Индус» командует спускаться в укрытие, и корреспонденты ФАН делают это за несколько секунд до того, как начинается массированный обстрел. Он длится около получаса.

    «Какое это перемирие? Пасхальное? — Задает риторический вопрос «Индус». — Не знаю, закончилось оно уже?»

    Несмотря ни на что: Коминтерново живет под градом украинских снарядов

    С восходом солнца в Коминтерново падает еще несколько украинских снарядов — утреннее «приветствие» от ВСУ. Но в огородах снова люди, занятые своим делом.

    «Жить-то надо, — говорит местная жительница. — Есть что-то надо, чтоб в доме чисто было, во дворе. Вот и живем, как можем».

    Автор: Андрей Тюнников
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