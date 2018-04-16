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Аваков призвал ввести статус коллаборанта для жителей Донбасса
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    Аваков призвал ввести статус коллаборанта для жителей Донбасса

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    Аваков призвал ввести статус коллаборанта для жителей Донбасса

    Аваков, 16 апреля. На Украине необходимо принять закон «о коллаборантах» для жителей Донбасса, о чем заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. 

    «Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства», — сказал министр в интервью «Украинской правде», опубликованном в понедельник. 

    По его словам, «закон «о коллаборантах» обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека».

    Аваков также считает, что нужно «официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные». 

    «Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический, — пояснил Аваков. — Или все же заслуживает меры порицания».

    Ранее Аваков заявил, у него есть собственный план по возвращению под контроль Киева неподконтрольных территорий Донбасса. Глава МВД уверен, что в этом ему помогут миротворческие силы ООН, с помощью которых он планирует возвратить Донбасс под контроль Киева «тактикой мелких шагов».

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

    Автор: Тимур Румянцев
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