Тема эскалации конфликта между официальным Дамаском и курдами по-прежнему горячо волнует жителей САР, которые всегда считали последних частью сирийского общества. Тем не менее, как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), подавляющее большинство граждан признаются, что не могут понять мотивов поступков курдов и что они крайне разочарованы политикой их лидеров, направленной на разрушение единой Сирии.

Дамаск дал курдам гражданство и права тогда, когда в некоторых других странах представители их нации подвергались гонениям, подчеркнул один из наших собеседников. По его мнению, курды ответили Сирии терроризмом и предательством, и это наглядно показывает их союз с Соединенными Штатами. Тот эпизод в Африне, когда Отряды народной самообороны (YPG) отказались от предложения российского Центра по примирению впустить в кантон правительственные силы, дабы предотвратить операцию «Оливковая ветвь» Турции, ярко продемонстрировал, что внутри курдов как будто горит ненависть к народу САР. Они не захотели принять помощь САА даже тогда, когда сами знали, что не выстоят против Анкары.

«Не понимаю, почему они так активно выступали против того, чтобы правительственная армия САР вошла тогда в Африн! Это же сирийская земля, а курды — все-таки часть сирийского общества. Мне кажется, у них есть что-то общее с сектантами. Они были против и чего добились этим? Видимо, у них давно есть такие мысли и планы, чтобы разделить Сирию, и США между тем их поддерживают», — заметил мужчина.

Жительница САР, комментируя в интервью ФАН эпизод с Африном, подчеркнула, что Дамаск мог бы даже и не спрашивать мнения курдов. Однако даже тогда, когда правительство САР в очередной раз проявило уважение к их национальным чувствам, они остались глухи, рассчитывая на помощь американцев, которые между тем проигнорировали их мольбы и оставили «на съедение» туркам.

«Во-первых, все эти территории в Сирии, южные и северные, — это сирийские территории, и поэтому никто не имеет права решать, в какие районы своей страны войска САА могут входить, а в какие нет», — заявила женщина.

Другая наша собеседница также выразила недоумение в связи с поведением курдов. Сложно представить, что у них в голове, когда они так просто порывают с теми, кто дал им так много, и бегут к Соединенным Штатам, известным своим пользовательским отношением к собственным же союзникам, призналась она:

«То, что они делают, — это неправильно! Они живут вместе с нами в Сирии. И я искренне не могу понять, почему они так хотят сломать наш общий дом!».

В любом случае, считает другой житель арабской республики, их планам по расчленению САР не суждено сбыться, поскольку сирийский народ — это одна большая семья, и она не позволит ни курдам, ни американцам разрушить их общность.