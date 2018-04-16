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Губернатор Югры рассказала о реакции Асада на предложение посетить ХМАО
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    Губернатор Югры рассказала о реакции Асада на предложение посетить ХМАО

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    Губернатор Югры рассказала о реакции Асада на предложение посетить ХМАО

    Ханты-Мансийск, 16 апреля. Президент Сирии Башар Асад живот отреагировал на предложение посетить ХМАО, заявила губернатор региона Наталья Комарова.

    «Действительно, президент Сирийской арабской республики очень живо отреагировал. Он сказал, что готов к такой поездке, осталось только всем нам подготовиться к ней», — заявила Комарова журналистам, отметив, что дата визита Асада пока неизвестна.

    Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что в ходе встречи с членами российской делегации в Сирии президент Башар Асад принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в расширении контактов.

    Напомним, что на прошлой неделе Комарова в составе российской делегации посетила Сирию с рабочей поездкой. Она стала первым руководителем российского региона, посетившим арабскую республику с начала военного конфликта.

    Автор: Дима Оленин
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