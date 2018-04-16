Роструд напомнил россиянам, сколько дней отдыхать в мае

Москва, 16 апреля. Май начнется для россиян с рабочей недели длиной в два дня. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Это связано с тем, что следующая рабочая неделя в России будет на день длиннее обычной, так как выходной день с субботы, 28 апреля, перенесен на понедельник, 30 апреля.

«Среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье», — прокомментировал появление еще одного выходного дня Роструд.

Таким образом первая рабочая неделя последнего весеннего месяца продлится всего два дня — в четверг и пятницу 3 и 4 мая, сообщает Ura.ru.

Отмечается также, что в День Победы, 9 мая, удлиненных выходных не предполагается. Единственным днем, когда можно будет отдохнуть, будет собственно среда, 9 мая.