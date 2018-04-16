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Удушения российской экономики нет и не предвидится — киевский эксперт
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    Удушения российской экономики нет и не предвидится — киевский эксперт

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    Киевский эксперт: Удушения российской экономики нет и не предвидится

    После анонсированного Соединенными Штатами в начале апреля нового этапа антироссийских санкций, направленных против российских предпринимателей и их компаний, многие украинские политики начали праздновать — вот, мол, «наконец-то усилия наших американских партнеров достигли цели». Но паника на российских биржах постепенно улеглась, рубль стабилизировался, и здравые украинские эксперты констатировали — экономика РФ сегодня достаточно устойчива и разносторонне ориентирована для того, чтобы выдерживать самые серьезные удары извне. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) украинский политолог, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, «сокрушительного падения» или «удушения» российской экономики, о котором так любят кричать местные политики, нет и не предвидится.

    «Волею судеб я недавно детально изучал все этапы антироссийских санкций, введенных Западом в последние годы, и их влияние на российскую экономику, — отметил Толстов. — И могу ответственно сказать: эти санкции были не комплексными, частичными и достаточно хаотичными. По крайней мере, до определенного момента — до того, как стало ясно, что президент США Дональд Трамп не может пойти на «большую сделку» с Россией, и что Кремль также не готов к какому-то более компромиссному сотрудничеству с Западом. Например, Москва не готова закрыть глаза на какие-то «геополитические шалости» западных элит, имевшие место в недавнем прошлом, даже для того, чтобы прийти к более мягкому взаимодействию с Западом».

    Единая стратегия относительно санкций против России у Запада стала формироваться только в 2017 году, считает эксперт.

    «Только с середины прошлого года у коллективного Запада начала формироваться идея объединения антироссийских санкций в более-менее осмысленную систему, — продолжил Сергей Толстов. — К тому же в ходе формирования новой национальной стратегии безопасности США в администрации Трампа были выдвинуты идеи политики «нового сдерживания» Москвы. Поэтому в контексте новой холодной войны эти санкции могут усиливаться. Тем не менее, на мой взгляд, санкции рассчитаны не на сиюминутный эффект, а на более длительную перспективу. То есть эти экономические ограничения не подразумевают немедленного «обвала» российской экономики. Скорее, они призваны попытаться в течение 10-15 лет сделать Россию отстающей, неконкурентоспособной в мире».

    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов (второй справа) и другие украинские эксперты

    Однако, этим планам не суждено сбыться, отмечает аналитик, по мнению которого, у российской экономики большой запас прочности.

    «Конечно, какой-то эффект от этих санкций есть и сейчас, — отметил Толстов. — Так, санкции неизбежно приводят к свертыванию экономических отношений между Россией и Западом в различных сферах и в какой-то мере усиливают уязвимость российской экономики. Но в то же время нужно признать, что и экономика РФ, и ее политическая система удивительно эффективно приспосабливаются к новым ограничениям, вводимым западными странами. Так или иначе, Кремль сумел минимизировать влияние большинства экономических и финансовых ограничений».

    По словам собеседника ФАН, без сомнения, российская экономика испытала определенные потрясения после введения последнего этапа санкций США, направленных против крупных российских предпринимателей, а в конечном счете — против важнейших отраслей экономики РФ.

    «Но в то же время, падение российской валюты на 5-6 % — это вовсе не критично для России, — подчеркнул Сергей Толстов. — В целом российская экономика оказалась достаточно устойчивой, и власти РФ смогли во многих сферах перейти на использование внутренних ресурсов в условиях серьезных внешних ограничений. Кроме того, детальное изучение влияния экономических ограничений на РФ показывает — при нарастании конфликта с западным миром Россия эффективно расширяет экономические и политические взаимоотношения со странами Азии (Китаем, Южной Кореей, Вьетнамом и т.д.), а также с Индией и Латинской Америкой. Появляются новые масштабные проекты, растет товарооборот — это объективная картина, которую на Украине стараются не замечать».

    В России понимают, что мировая экономика — это не только Запад, подчеркивает глава Института политического анализа и международных исследований.

    «Москва в последние годы серьезно укрепила экономические связи с партнерами по СНГ и Евразийским экономическим союзом. То есть, объективно, российская экономика даже под давлением продолжает эффективно функционировать — во многом за счет отношений с не западным миром, — отмечает украинский политолог. — Тем не менее, экономические связи России с Западом все равно сохраняются, в основном в сфере поставок нефти и газа в Европу. И Евросоюз вряд ли в обозримом будущем откажется от российских энергоносителей — хотя бы в силу территориальной близости и дешевизны поставок. Кроме того, те же немцы уверены: если у них будет прямой канал поставок природного газа из России, это не только позитивно скажется на их экономике, но и в ближайшем будущем «потребитель сможет диктовать свои условия поставщику», то есть России. И это станет важным элементом взаимозависимости, которая будет существовать, несмотря ни на какие санкции».

    Российская экономика даже под давлением продолжает эффективно функционировать

    Кроме того, под влиянием санкций Запада стали очевидны успехи России в подъеме собственного сельского хозяйства, подчеркнул эксперт.

    «Большие объемы зерна и других культур, собираемые в РФ, трудно скрывать — ведь это открытые данные. Исследовав все основные сферы экономики РФ, мои коллеги убедились — сегодня на подъеме находятся ВПК и машиностроение, химическая, легкая промышленность и т.д. То есть, за четыре года Россия сумела использовать западные санкции для своего развития. Глядя на экономические показатели, сотрудники нашего института пришли к выводу — несмотря на разговоры в западных СМИ об «удушении российской экономики», на деле его нет и не предвидится. Зато налицо консолидация общества вокруг действующей власти, что на взгляд с Украины выглядит необычно. Тем не менее, думаю, в ближайшее время Запад все равно продолжит политику «сдерживания России», введя против нее еще несколько этапов санкций. До тех пор, пока ограничения не начнут приносить видимый результат. Или — пока не станет окончательно ясно, что никакие санкции не способны эффективно повлиять на Россию», — резюмировал Сергей Толстов.

     

    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
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