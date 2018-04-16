Удушения российской экономики нет и не предвидится — киевский эксперт

После анонсированного Соединенными Штатами в начале апреля нового этапа антироссийских санкций, направленных против российских предпринимателей и их компаний, многие украинские политики начали праздновать — вот, мол, «наконец-то усилия наших американских партнеров достигли цели». Но паника на российских биржах постепенно улеглась, рубль стабилизировался, и здравые украинские эксперты констатировали — экономика РФ сегодня достаточно устойчива и разносторонне ориентирована для того, чтобы выдерживать самые серьезные удары извне. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) украинский политолог, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, «сокрушительного падения» или «удушения» российской экономики, о котором так любят кричать местные политики, нет и не предвидится.

«Волею судеб я недавно детально изучал все этапы антироссийских санкций, введенных Западом в последние годы, и их влияние на российскую экономику, — отметил Толстов. — И могу ответственно сказать: эти санкции были не комплексными, частичными и достаточно хаотичными. По крайней мере, до определенного момента — до того, как стало ясно, что президент США Дональд Трамп не может пойти на «большую сделку» с Россией, и что Кремль также не готов к какому-то более компромиссному сотрудничеству с Западом. Например, Москва не готова закрыть глаза на какие-то «геополитические шалости» западных элит, имевшие место в недавнем прошлом, даже для того, чтобы прийти к более мягкому взаимодействию с Западом».

Единая стратегия относительно санкций против России у Запада стала формироваться только в 2017 году, считает эксперт.

«Только с середины прошлого года у коллективного Запада начала формироваться идея объединения антироссийских санкций в более-менее осмысленную систему, — продолжил Сергей Толстов. — К тому же в ходе формирования новой национальной стратегии безопасности США в администрации Трампа были выдвинуты идеи политики «нового сдерживания» Москвы. Поэтому в контексте новой холодной войны эти санкции могут усиливаться. Тем не менее, на мой взгляд, санкции рассчитаны не на сиюминутный эффект, а на более длительную перспективу. То есть эти экономические ограничения не подразумевают немедленного «обвала» российской экономики. Скорее, они призваны попытаться в течение 10-15 лет сделать Россию отстающей, неконкурентоспособной в мире».

Однако, этим планам не суждено сбыться, отмечает аналитик, по мнению которого, у российской экономики большой запас прочности.

«Конечно, какой-то эффект от этих санкций есть и сейчас, — отметил Толстов. — Так, санкции неизбежно приводят к свертыванию экономических отношений между Россией и Западом в различных сферах и в какой-то мере усиливают уязвимость российской экономики. Но в то же время нужно признать, что и экономика РФ, и ее политическая система удивительно эффективно приспосабливаются к новым ограничениям, вводимым западными странами. Так или иначе, Кремль сумел минимизировать влияние большинства экономических и финансовых ограничений».

По словам собеседника ФАН, без сомнения, российская экономика испытала определенные потрясения после введения последнего этапа санкций США, направленных против крупных российских предпринимателей, а в конечном счете — против важнейших отраслей экономики РФ.

«Но в то же время, падение российской валюты на 5-6 % — это вовсе не критично для России, — подчеркнул Сергей Толстов. — В целом российская экономика оказалась достаточно устойчивой, и власти РФ смогли во многих сферах перейти на использование внутренних ресурсов в условиях серьезных внешних ограничений. Кроме того, детальное изучение влияния экономических ограничений на РФ показывает — при нарастании конфликта с западным миром Россия эффективно расширяет экономические и политические взаимоотношения со странами Азии (Китаем, Южной Кореей, Вьетнамом и т.д.), а также с Индией и Латинской Америкой. Появляются новые масштабные проекты, растет товарооборот — это объективная картина, которую на Украине стараются не замечать».

В России понимают, что мировая экономика — это не только Запад, подчеркивает глава Института политического анализа и международных исследований.

«Москва в последние годы серьезно укрепила экономические связи с партнерами по СНГ и Евразийским экономическим союзом. То есть, объективно, российская экономика даже под давлением продолжает эффективно функционировать — во многом за счет отношений с не западным миром, — отмечает украинский политолог. — Тем не менее, экономические связи России с Западом все равно сохраняются, в основном в сфере поставок нефти и газа в Европу. И Евросоюз вряд ли в обозримом будущем откажется от российских энергоносителей — хотя бы в силу территориальной близости и дешевизны поставок. Кроме того, те же немцы уверены: если у них будет прямой канал поставок природного газа из России, это не только позитивно скажется на их экономике, но и в ближайшем будущем «потребитель сможет диктовать свои условия поставщику», то есть России. И это станет важным элементом взаимозависимости, которая будет существовать, несмотря ни на какие санкции».

Кроме того, под влиянием санкций Запада стали очевидны успехи России в подъеме собственного сельского хозяйства, подчеркнул эксперт.