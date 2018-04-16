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Лидер группы «Вопли Видоплясова» назвал Магомаева «украинским Фрэнком Синатрой»
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    Лидер группы «Вопли Видоплясова» назвал Магомаева «украинским Фрэнком Синатрой»

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    Лидер группы «Вопли Видоплясова» назвал Магомаева «украинским Фрэнком Синатрой»

    Москва, 16 апреля. Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка назвал советского певца Муслима Магомаева «украинским Фрэнком Синатрой». Такое заявление музыкант сделал в эфире одного из украинских телеканалов, когда рассказывал о своих музыкальных предпочтениях.

    Заявление лидера музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки прокомментировал украинский политолог Александр Семченко.

    «Скрипка головой ударился? Или теперь всех в шумеры записывают?» — заявил Семченко.

    Советский певец Муслим Магомаев родился в Баку. Он отмечал, что «Азербайджан — мой отец, Россия — моя мать».

    Лидер группы «Вопли Видоплясова» назвал Магомаева «украинским Фрэнком Синатрой»

    Автор: Дарья Смолина
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